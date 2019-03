Nach über zwölf Jahren Pause als Trainer ist Klaus Süßmeyer auf die regionale Fußballbühne zurückgekehrt – Süßmeyer trainiert den SV Weitersburg in der Fußball-Kreisliga A Koblenz. Der bekannte Sportartikelausrüster will den abstiegsgefährdeten Verein wieder in sichere Gefilde führen. Eigentlich wollte der Klub im oberen Mittelfeld mitspielen, aber dieses Ziel hat der SVW verfehlt. Heute Abend gastiert Süßmeyer mit seiner Mannschaft beim SV Untermosel (19.30 Uhr), eine Aufgabe, die Trainer und Mannschaft gleichermaßen fordert.

Warum tun Sie sich das an und sind als Trainer eingestiegen, Herr Süßmeyer?Weil Fußballer ja den Ruf haben, manchmal bekloppt zu sein. Nein, das war scherzhaft. Aber ich bin durch ...

Lesezeit für diesen Artikel (466 Wörter): 2 Minuten, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.