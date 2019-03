Ulmen: Knechtges und Gundert übernehmen

Interessante Personalie nach der 0:3 (0:2)-Derbyniederlage des SV Ulmen in der Fußball-Kreisliga B Eifel beim Spitzenreiter DJK Kelberg, denn ausgerechnet das Trainergespann des Gegners wird kommende Saison die Nachfolge von Lothar Schenk beim SVU übernehmen. Wie die Ulmener bekannt gaben, werden Ewald Knechtges (früher Spieler beim TuS Mayen und in Büchel) und Michael Gundert die neuen Trainer. Am Samstag freuten sie sich noch über den Derbysieg mit ihrem Team durch Treffer von Niklas Peters, Pierre Scholl und einem Eigentor der Ulmener.

Das Duo Knechtges/Gundert hatte die DJK aus der C-Klasse in die B-Klasse geführt und steht nun wieder oben. Ulmen ist Elfter.

