Im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga B Süd treffen am Sonntag (12.30 Uhr) der SSV Boppard II und die SG Niederburg II aufeinander. Die Statistik spricht für Boppard II: Der Sechste kann mit einem Sieg bis auf einen Zähler an den Zweiten Liebshausen II heranrücken, die Gäste hingegen holten auswärts bislang erst drei Punkte und sind Letzter. „Wir gehen zur Zeit nicht auf dem Zahnfleisch, sondern bereits auf der Wurzel“, will SSV-Coach Michael Hild die Favoritenrolle aufgrund von acht Ausfällen nicht annehmen.

Die Partie war übrigens vor dem Winter aufgrund von Niederburger Personalnot verlegt worden. Hilds Zukunft ist geklärt: Ab Sommer wird er zur A-Klasse-Ersten stoßen und Co-Trainer von Alex Borchert werden. ...

