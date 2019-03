16. Saisontor: Rott staubt zum Heimsieg für Rheinböllen II ab und sieht Gelb-Rot

Der TuS Rheinböllen II hat in seinem dritten Spiel nach der Winterpause in der Fußball-Kreisliga B Süd den dritten Sieg eingefahren. Im Nachholspiel schlug die Mannschaft von Frank Kasper verdient die SG Niederburg II mit 1:0 (0:0) und verbesserte sich auf den siebten Tabellenplatz. Niederburg II bleibt nach der zweiten Niederlage im vierten Spiel 2019 Drittletzter. Die Gäste hatte ihre einzige Großchance nach fünf Minuten, als Christoph Schink ganz knapp übers Tor zielte. Danach übernahm Rheinböllen II das Zepter. Kapitän Nico Poczkaj hatte mit einem Lattenschuss (44.) die größte Gelegenheit. Nach der Pause blieb Christopher Rott das Tor des Abends vorbehalten. Der Rheinböllener staubte einen Pfostenschuss seines Sturmpartners Florian Bauermann zum 1:0 ab (64.). Es war Rotts 16. Saisontor, damit liegt er mit Leo Hilgert (Sohren) und Benjamin Krallmann (Weiler) auf Platz eins der Ligaschützenliste. Nach 73 Minuten musste Rott wegen Meckerns mit Gelb-Rot vom Platz. Trotz Unterzahl war Rheinböllen II dem 2:0 näher, Bauermann traf noch die Latte. Niederburgs Ausgleichbemühungen blieben an der starken Gastgeber-Abwehr hängen.

Tor: 1:0 Christopher Rott (64.).Besonderheit: Gelb-Rot für Rott (Rheinböllen II, 73.). bon

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.