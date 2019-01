Die SG Zell/Bullay/Alf (weiße Trikots) musste sich in der Fußball-Kreisliga A Mosel dem Tabellendritten Rot-Weiß Wittlich mit 1:3 (1:2) geschlagen geben. Und diese Niederlage ist aus vielen Gründen ärgerlich: Zum einen verpasste es Zell in der Tabelle, Boden auf die Kontrahenten im Abstiegskampf gut zu machen, und zum anderen half Zell beim Wittlicher Sieg kräftig mit. „Beim 0:1 müssen wir den Standard einfach besser verteidigen. Das 1:2 ist dann ein blödes Eigentor, da weit und breit kein Gegenspieler zu sehen war. Und der Genickbruch war dann die Gelb-Rote Karte für ein unnötiges Foul an der Außenlinie“, sagte Zells Trainer Özgür Akin. Der stellte seine Mannschaft defensiv ein und wollte durch schnelles Umschaltspiel vorne gefährlich werden. Das funktionierte vor und nach dem 0:1 sehr gut, sodass Zell auch zum Ausgleich durch Moritz Hoffmann kam. Doch anstatt mit einem Unentschieden in die Pause zu gehen musste die SG von der Mosel in der 41. Minute mit dem Eigentor einen Nackenschlag hinnehmen. In Unterzahl wusste Zell den Wittlichern dann nicht mehr viel entgegenzusetzen, konnte das Ergebnis aber durch gute Defensivarbeit im Rahmen halten. Der Ex-Zeller Tim Köhler machte mit dem 3:1 den Sieg für Wittlich perfekt.

Zell: Binzen – Eckert (82. Fuhrmann), Binz, Kodra, Werner – Budinger, Mertes, Hoffmann, Müller (58. Ö. Akin) – Stülb, Kiesewetter (83. Aydin) Tore: 0:1 Qendrim Bukoshi (22.), 1:1 Moritz Hoffmann (30.), ...

