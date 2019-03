Eigentlich sollte Carsten Vollrath als Trainer des TuS Kirchberg II (als Tabellenvorletzter auf einem Abstiegsplatz in der Fußball-Kreisliga A) in seine zweite Saison bei der Bezirksliga-Reserve gehen. Nun die Rolle rückwärts vom TuS-Vorstand: Vollrath muss am Saisonende gehen, sein Nachfolger soll bald präsentiert werden. „Ich war ursprünglich mit Carsten so verblieben, dass er auch in der nächsten Saison als Trainer der Zweiten eingeplant ist“, sagt TuS-Abteilungsleiter Dieter Domann: „Im Nachhinein gab es jedoch noch einige Gespräche auf Vorstandsebene, die uns zum Umdenken veranlasst haben.

Im Vordergrund unserer Überlegungen stand hierbei die sportliche Weiterentwicklung der zweiten Mannschaft.“ Mit Vollrath soll nun aber noch der Klassenverbleib geschafft werden. bon

