Die Vorschau auf den 20. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Hunsrück/Mosel:

SG Werlau/Urbar - SSV Boppard. Auch dieses Mal muss Boppard bereits am Freitagabend ran. Dieses Mal in Urbar (in Werlau ist die Flutlichtanlage defekt) und damit bei einem Lokalrivalen, bei ...