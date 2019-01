Vor ziemlich genau vier Jahren endete die Trainertätigkeit von Wolfgang Leidig beim VfB Wissen, jetzt steht fest, dass er im Sommer eine neue Funktion beim Fußball-Bezirksligisten übernimmt: die des Sportlichen Leiters. „Wolfgang kennt unseren Verein natürlich in- und auswendig und auch die Jugendspieler, die bei uns perspektivisch in den Seniorenbereich aufrücken“, sagt der VfB-Vorsitzende Thomas Nauroth. „Er ist der richtige Mann am richtigen Ort.“ Leidig betreut noch bis zum Saisonende den ältesten Wissener Nachwuchs und wird somit auch bestens einschätzen können, welche Talente aus der A-Jugend für einen Sprung ins Bezirksliga-Team in Frage kommen. „Gleichzeitig werden wir aber auch die Augen nach externen Neuzugängen offen halten – allerdings nicht mehr so intensiv“, kündigt Nauroth an.

Drei Spieler stehen Trainer Walter Reitz nicht mehr zur Verfügung, wenn der Ball nach der Winterpause wieder rollt. Neben Marvin Scherreiks, der zur SG Betzdorf zurückkehrt (die Rhein-Zeitung berichtete), haben ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.