Augen zu und durch: In dieser Szene des Testspiels bei der TuS Burgschwalbach klärte Lukas Litzinger, Torwart des A-Ligisten VfL Altendiez, sicher per Faustabwehr vor Janosch Lauter und Maximilian Janz. Die Niederlage seiner Mannschaft konnte der Keeper aber nicht verhindern, am Ende setzte sich der Bezirksligist mit 5:1 (1:0) durch. Lauter eröffnete den Torreigen mit einer sehenswerten Bogenlampe aus dem Mittelfeld (14.).

Nach dem Ausgleich durch Paul Merk (51.) brachten Fabian Haas (56., 89.), Niklas Biebricher (67.) und Dennis Jung (80.) Burgschalbach wieder nach vorn. Foto: Roman Kosmann

