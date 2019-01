Nach der erfolgreichen Teilnahme am Ahrbach-Cup in Montabaur – die Rot-Schwarzen unterlagen im Halbfinale dem Gastgeber und späteren Turniersieger SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod unglücklich mit 1:2 nach Verlängerung – nimmt Fußball-Bezirksligist TuS Burgschwalbach am Freitag, 25. Januar, die Vorbereitungen für die restliche Runde auf, die voraussichtlich am 3. März, 15 Uhr, mit dem Auswärtsspiel bei der SG Wallmenroth/ Scheuerfeld fortgesetzt wird. Arbeitstagungen für die Vereine der Bezirksligisten ist nach Auskunft von Jürgen Hörter von der Verbandsgeschäftsstelle heuer nicht angesetzt. Die Vereine können sich bis zum Sonntag, 10. Februar, im Einvernehmen auf die restlichen Spieltermine verständigen.

Bis dato hat TuS-Trainer Torsten Baier vier Testspiele vereinbart, die allesamt auf dem Kunstrasen am Burgschwalbacher Märchenwald ausgetragen werden sollen. Am Samstag, 2. Februar, kommt ab 14.30 Uhr der A-Ligist ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.