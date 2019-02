Drei der überkreislich spielenden Fußballteams aus der Region haben unter der Woche gestestet, zwei standen sich dabei im direkten Duell gegenüber.

SG Malberg/Rosenheim - VfB Wissen 1:2 (1:0). Beide Mannschaften legten eine Stunde lang ein hohes Tempo an den Tag, wobei der gastgebende Rheinlandligist in dieser Phase spielerische Vorteile verbuchte, was ...