Gut zwei Monate ist es her, da kündigte Thorsten Hehl an, den Fußball-Bezirksligisten Spvgg Steinefrenz-Weroth zum Ende der Saison nach dann drei Jahren zu verlassen. Bis dahin sei das Ziel, „so viele Punkte wie möglich zu holen“, kündigten der Trainer und Abteilungsleiter Olaf Satzinger damals an. Die Hoffnung war, trotz bescheidener Ausgangslage vielleicht doch noch den Abstieg zu verhindern. Nach drei weiteren Niederlagen in den ersten drei Spielen 2019 und zuletzt einem bitteren 0:1 im Kellerduell bei der Spvgg Lautzert-Oberdreis muss ein neuer Plan her. Hehl hat den Verein gebeten, die Zusammenarbeit schon vorzeitig zu beenden.

„Ausschlaggebend war sicher nicht nur die jüngste Niederlage in Lautzert, sondern auch die beiden Spiele davor. Da war die Einstellung insgesamt zu negativ, von einem Aufbäumen nichts zu sehen“, zeigt ...

