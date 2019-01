Derzeit legen die Fußballer des Bezirksligisten SG Arzbach/Nievern in erster Linie noch die Beine hoch, um abzuschalten und sich von den Strapazen des ersten halben Jahres auf überkreislicher Ebene auszuruhen. Unterdessen hat Murat Saricicek, der Übungsleiter der Kombinierten von Früchter Straße und Burgwiese, bereits eifrig gearbeitet und den Vorbereitungsplan für Jonas Simek und Co. festgezurrt. Trainingsauftakt beim Überraschungs-Vierten, der nach immerhin schon 16 ausgetragenen Partien nach Punkten (29) gleichauf mit den vor der Runde zu den heißesten Titelanwärtern gezählten VfB Wissen und SG Niederroßbach/Emmerichenhain liegt, ist am Montag, 21. Januar, 19 Uhr, am Nieverner Kunstrasen. Dass erste Testspiel bestreitet die SG dann am Samstag, 2. Februar, 14.30 Uhr, beim Koblenzer A-Ligisten VfR Eintracht. Bei der SG Horressen-Elgendorf (Kreisliga A Westerwald/Wied) gastiert Sariciceks Elf dann am Mittwoch, 6. Februar, 19.30 Uhr, ehe für Samstag, 9. Februar, 14.340 Uhr, der interessante Vergleich mit dem Mitte-Bezirksligisten SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal vorgesehen ist. stn

Die weiteren Testspiel-Termine der SG Nievern/Arzbach: Mittwoch, 13. Februar, 19.30 Uhr: SG Arzbach/Nievern - FC Horchheim (in Nievern). Samstag, 17. Februar, 15 Uhr: SG Arzbach/Nievern - SG Dieblich/ Niederfell (in ...

