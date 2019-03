Wenn es noch mal etwas werden sollte mit einem Dreier in dieser Fußballsaison, dann im direkten Duell – darüber dürften sich sowohl die Spvgg Lautzert-Oberdreis als auch die Spvgg Steinefrenz-Weroth vor ihrem Aufeinandertreffen im Klaren gewesen sein. Die Lautzerter schienen das am Sonntagnachmittag allerdings mehr beherzigt zu haben und verdienten sich somit den 1:0 (1:0)-Heimerfolg, durch den sie in der Bezirksliga Ost den letzten Tabellenplatz verlassen haben, den nun die Steinefrenzer einnehmen.

Nur in der Anfangsphase des Kellerduells erweckten die Gäste den Eindruck, als könnten sie am Ende den Platz als Sieger verlassen. Stephan Bruch, der mit einem Weitschuss Lautzerts Torwart Samuel ...

Lesezeit für diesen Artikel (381 Wörter): 1 Minute, 39 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.