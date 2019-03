Die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Neunkhausen zählt nicht zuletzt deshalb schon seit Jahren zur Elite der Bezirksliga Ost, weil sie auf ein eingespieltes Kollektiv vertraut, über das die Mannschaft von Trainer Jörg Mockenhaupt in der Regel auch ihre Punkte holt. Im Heimspiel gegen die SG Müschenbach/Hachenburg musste allerdings eine Einzelaktion herhalten, um die Konkurrenz im Titelkampf auf Distanz zu halten. Jan Niklas Mockenhaupt erzielte beim 1:0 (0:0)-Erfolg auf dem Kunstrasen in Langenbach den späten Siegtreffer für die Einheimischen.

Ganz im Stile eines Torjägers zog Mockenhaupt in der 82. Minute parallel zur Strafraumgrenze entlang in Richtung Mitte und wartete mit seinem Abschluss so lange, bis sich zwischen ihm und ...