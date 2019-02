Was sich auf Spielerseite verändert, ist in der Fußball-Bezirksliga Ost gerade Nebensache. Auf den Trainerstühlen wird im Sommer ordentlich gerückt. Thorsten Hehl hört am Ende der Saison bei der Spvgg Steinefrenz-Weroth auf und Stefan Häßler bei der SG Wallmenroth/Scheuerfeld, zudem hat Peter Olbrich gerade angekündigt, nach der laufenden Runde bei der SG Ahrbach/Heiligen/Girod einen Schlussstrich zu ziehen. Und nun legt die SG Niederroßbach/Emmerichenhain als vierter Westerwälder Klub nach: Nach sieben Jahren wird im Mai die Zusammenarbeit mit Trainer Nihad Mujakic enden. Dies geschehe in beiderseitigem Einverständnis, betonen beide Seiten.

„Ich möchte mich im Sommer, nach tollen und erfolgreichen Jahren sportlich verändern und die A-Lizenz machen. Der Verein und ich denken, dass sowohl der Mannschaft als auch dem gesamten Umfeld ...

Lesezeit für diesen Artikel (392 Wörter): 1 Minute, 42 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.