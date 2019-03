Stefan Häßler schien es offenbar im Gefühl zu haben, dass er die drei Möglichkeiten, um etwas von der Uhr zu nehmen, in der Endphase noch ganz gut gebrauchen kann. So hob sich der Trainer der SG Wallmenroth/Scheuerfeld im Bezirksligaspiel gegen die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod die Wechsel für die Schlussminuten auf, in denen der Sieg der Gastgeber am seidenen Faden hing. „Wir sind noch einmal ganz schön ins Schwimmen gekommen und können uns bei Torhüter Niklas Platte sowie dem Innenpfosten bedanken, dass wir den Zittersieg über die Zeit brachten“, sagte der Wallmenrother Trainer im Anschluss an den knappen 1:0 (1:0)-Heimerfolg.

„Ein Unentschieden wäre für uns verdient gewesen, aber dafür hätten wir aus unseren sehr guten Chancen mehr machen müssen“, kommentierte Gästecoach Peter Olbrich unter anderem einen aus dem Gestocher heraus ...

Lesezeit für diesen Artikel (385 Wörter): 1 Minute, 40 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.