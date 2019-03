Ein mehr als gebrauchter Tag war das für den TuS Rheinböllen. Gegen die abstiegsbedrohte SG Treis-Karden/Müden/Moselkern gab es eine 1:4 (0:1)-Klatsche in der Fußball-Bezirksliga Mitte auf dem heimischen Kunstrasen. In keiner Phase des Spiels überzeugten die Gastgeber, auch wenn sich Bezirksliga-Torjäger Nummer eins, Iljaz Gubetini, (21 Treffer) selbst im Vergeben von Torchancen überbot. Selten hat man ein TuS-Team so ideenlos gesehen. Den Gästen konnte es ganz egal sein, sie schafften einen kleinen Befreiungsschlag – gerade nach der schweren Knieverletzung von Spielmacher Marc Thönnes vergangene Woche.

TuS-Trainer Reyad David kennt die Ursache der zuletzt schwächeren Leistungen seiner Elf: „Das war schon in der Vorbereitung auf 2019 so. Die war nicht gut.“ Der Anspruch, den dritten Tabellenplatz ...

