Fußball-Bezirksligist TuS Fortuna Kottenheim hat im Kellerduell mit dem FC Cosmos Koblenz den erhofften Sieg verpasst, dank einer tollen Moral aber immerhin noch einen Zähler geholt. Beim 2:2 (0:1) traf Sascha Engelmeier in der letzten Minute der regulären Spielzeit zum Ausgleich. Nach 62 Spielminuten hätte wohl kaum jemand noch etwas auf das Bezirksliga-Schlusslicht gesetzt. Zu diesem Zeitpunkt lag die Fortuna durch Tore von Alper Tuna Dogan (6.) und Deniz Bürü (49.) 0:2 hinten, hatte gerade einen Foulelfmeter verschossen und zuvor eine erschreckend schwache Leistung geboten. „Wir haben in den ersten 60 Minuten vor allem in Sachen Einstellung und Wille viel zu wenig gezeigt. Cosmos hatte ohne großen Aufwand das Spiel im Griff“, befand Kottenheims Interimstrainer Mario Zäck.

Doch vor allem die Umstellung von Engelmeier in die Spitze und wenig später der Wechsel auf eine Dreierkette im Abwehrverbund sorgten in der letzten halben Stunde für ein ganz anderes ...

