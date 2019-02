Aufgrund von Personalproblemen hat Fußball-Bezirksligist SG Treis-Karden/Müden/Moselkern seinen Test gegen den Koblenzer A-Klässler SG Dieblich/Oberfell abgesagt. „Wir haben stattdessen trainiert und spielen am Mittwoch um 19.30 Uhr bei uns gegen die Cochemer A-Jugend“, sagte Treis-Kardens Spielertrainer Andreas Oberreiter.

Sein Team startet dann am Samstag um 17 Uhr bei Cosmos Koblenz in die Runde nach der Winterpause. Auch die SG Vordereifel testete am Wochenende nicht mehr, sie legt am ...