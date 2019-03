Die SG Treis-Karden/Müden/Moselkern geht schweren Zeiten in der Fußball-Bezirksliga Mitte entgegen. Zumindest, wenn sie so eine Leistung wie beim 1:3 (0:2) bei der ebenfalls abstiegsgefährdeten SG Mülheim-Kärlich II abliefert. „Absolut enttäuschend“, fasste Treis-Kardens Spielertrainer Andreas Oberreiter das Geschehen zusammen. Dadurch wird die Lage in der Tabelle immer prekärer: Die Rheinlandliga-Reserve hat sich als Drittletzter nun bis auf einen Zähler an ihre Gäste herangerobbt. Treis-Karden hat zwar noch das Nachholspiel gegen Elztal in der Hinterhand gegenüber dem Trio am Ende des Klassements, aber auch das wird sicherlich kein Selbstläufer. Zumal diese Partie erst am 3. April gespielt wird. Vorher stehen noch die schweren Aufgaben daheim gegen Oberwesel und in Rheinböllen auf dem Programm.

Was Oberreiter mit am meisten enttäuschte, war die Tatsache, dass seine Mannschaft die Woche über sehr fokussiert war: „Wir hatten wirklich ein gutes Gefühl, wir haben super trainiert, es war ...

