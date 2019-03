Die heftige 1:5- Pleite im Kellerduell der Fußball-Bezirksliga Mitte beim SV Andadoluspor Koblenz schmerzt die SG Gönnersdorf-Brohl auch noch Tage danach. Am Freitagabend sind die Vinxtbachtaler nun erneut gefordert. Die Mannschaft von Trainer Tarek Mazih empfängt dann den Titelaspiranten TuS Kirchberg (20 Uhr).

„Wir freuen uns, dass es direkt weitergeht gegen so einen starken Gegner. Wir wollen Wiedergutmachung und uns beweisen“, stellt Mazih klar. Den kraftlosen Auftritt in Koblenz will man unbedingt vergessen ...