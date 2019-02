Fußball-Bezirksligist SG Liebshausen/Mörschbach/ Argenthal hat seinen vorletzten Test vor dem Liga-Start am kommenden Mittwoch beim FC Metternich mit 5:2 (1:0) bei der SG Bingerbrück/Weiler (A-Klasse Mainz-Bingen) gewonnen. Die SG trat in der ersten Hälfte mit einem gemischten Team aus erster und zweiter Mannschaft an, in der zweiten Hälfte stand das Gros der Erstgarnitur auf dem Feld. Das 1:0 erzielte Raphael Kauer gegen das Team um den ehemaligen Rheinböllener Keeper Marvin Heinz, die Treffer nach 1:2-Rückstand bis zum 5:2 markierten Max Kunze (2), Yannik Vogt und Daniel Hilgert-Walber.

„Die beiden Gegentore waren dumm, aber die letzte halbe Stunde war sehr, sehr gut“, sagte Liebshausens Trainer Patrick Kühnreich. Die Generalprobe steht am Sonntag um 14 Uhr beim Rheinlandligisten Ahrweiler ...

