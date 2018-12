Nach einem turbulenten Jahr, das mit der souveränen Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr mehr als vielversprechend begann, dann in der Bezirksliga Mitte aber eine sportliche Talfahrt erfuhr, hat sich TuS Fortuna Kottenheim vom langjährigen Spielertrainer Johannes Stenz getrennt (wir berichteten). Auch Co-Trainer Max Franzen wurde von seiner Aufgabe entbunden, soll aber, wenn es nach der Fortuna geht, als Spieler weiterhin zur Verfügung stehen. Insgesamt fünfeinhalb Jahre trainierte Stenz die Mannschaft aus dem Waldstadion. In dieser Zeit führte Stenz die Fortuna von der B-Klasse bis in die Bezirksliga Mitte.

Mit zwölf Punkten Vorsprung und 110 erzielten Toren dominierte die Fortuna die A-Klasse, fand sich aber in der Bezirksliga zu keinem Zeitpunkt wirklich zurecht. Mit lediglich zehn Zählern droht der ...

Lesezeit für diesen Artikel (273 Wörter): 1 Minute, 11 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.