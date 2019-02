Bevor es am 1. Juli für Patrick Joerg beim TuS Kirchberg ernst wird, lässt es der 39-jährigen Trainer aus Guldental fußballerisch momentan etwas ruhiger angehen. Aber ganz untätig ist Joerg nicht, einmal pro Woche trainiert er in seinem Heimatort die Bambinis um seinen Sohn. Nebenbei hospitiert der A-Lizenz-Inhaber bei den großen Klubs im Land. Unter anderem war Joerg, der zwischen November 2016 und Dezember 2017 Alemannia Waldalgesheim in der Verbandsliga Südwest coachte und davor als DFB-Stützpunkttrainer sowie als B-Jugend-Regionalliga-Trainer bei Hassia Bingen tätig gewesen ist, im Dezember im Nachwuchsleistungszentrum beim 1. FC Kaiserslautern. Im Frühjahr will sich Joerg noch bei Mainz 05 fortbilden. Aber nur, falls das mit den Planungen beim TuS Kirchberg „nicht kollidiert“, wie Joerg sagt. Der künftige Trainer und Nachfolger von Christian Schneider (wird Sportlicher Leiter) spricht im Interview über seine neue Aufgabe und den Wunsch, ab dem 1. Juli als Trainer eines frischgebackenen Rheinlandliga-Aufsteigers zu beginnen.

Herr Joerg, wann hat Christian Schneider Ihnen offenbart, dass er sich Sie als seinen Nachfolger vorstellen könne?Das ist vielleicht drei, vier Wochen her. Wir hatten lange telefoniert. Da war aber ...

Lesezeit für diesen Artikel (612 Wörter): 2 Minuten, 39 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.