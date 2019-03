Auch nach der 1:3-Niederlage bei der SG Vordereifel Müllenbach steht die SG Gönnersdorf-Brohl weiter über dem Strich, der die Abstiegsplätze in der Fußball-Bezirksliga Mitte kennzeichnet. Die Vinxtbachtaler wollen sich aber nicht weiter auf die Schwächen der Konkurrenz verlassen. Im ersten Heimspiel des Jahres am Samstag (17.15 Uhr) soll endlich wieder gepunktet werden. Zu Gast auf dem Gönnersdorfer Rasen ist der beste Aufsteiger, die SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/ Bickenbach, die sich bereits bis auf den vierten Platz vorgearbeitet hat.

„Die momentane Situation ist etwas komisch. In der Tabelle bewegt sich nicht wirklich was. Für uns besteht kein Grund, in Panik zu verfallen, aber wir müssen schon auch noch punkten. ...