Bereits am Donnerstagabend wurde das Derby in der Fußball-Bezirksliga zwischen dem Tabellensechsten SV Oberwesel und dem Dritten SG Braunshorn, das für Sonntag angesetzt war, abgesagt. Der Rasen im Oberweseler Rhinelanderstadion ist nach den Regenfällen gesperrt.

Der vom SVO so geliebte Ausweichplatz in Winzberg (noch keine Niederlage dort, zuletzt ein 2:1-Sieg gegen Kirchberg vor drei Wochen) ist keine Alternative gewesen, obwohl der Kunstrasen nahe Bacharach am ...