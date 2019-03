Am Sonntag müssen Kirchberg, Liebshausen und Oberwesel im Rahmen des 21. Spieltages in der Fußball-Bezirksliga ran:

Anadolu Koblenz - TuS Kirchberg (So., 14.30 Uhr). Am 7. Oktober feierte Titelkandidat Kirchberg beim 3:0 in Müden gegen Treis-Karden seinen letzten Auswärtssieg. Fünf Gastspiele ohne Dreier folgten, am Sonntag ...