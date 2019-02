Pünktlich zum Pflichtspielauftakt im neuen Jahr strahlte die Sonne über der Elztaler Alm. Und nicht nur die – nach 90 Minuten gab es zumindest aufseiten der Gastgeber ausschließlich glückliche Gesichter. Bezirksligist SG Elztal wahrte mit dem knappen 1:0 (0:0)- Erfolg über die SG Braunshorn/Hausbay-Pfalzfeld/Bickenbach ihren Heimnimbus. „Tolles Fußballwetter, ein Heimsieg ohne Gegentor – was willst du mehr zum Auftakt?“, gab dann auch Elztals Trainer Sascha Arenz zu Protokoll. Sein Braunshorner Kollege Mirko Bernd war nicht ganz so gut gelaunt: „Elztal hat zu Hause noch nicht verloren, aber wir hätten in der ersten Hälfte die Partie auf unsere Seite ziehen müssen.“

Denn da war der Aufsteiger, der auch der Niederlage mit 32 Punkten auf dem vierten Platz bleibt, die bessere Elf. Schon nach zwei Minuten tauchte Braunshorns Marvin Vogt auf rechts ...

Lesezeit für diesen Artikel (462 Wörter): 2 Minuten, 00 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.