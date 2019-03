In der Landesliga-Partie zwischen dem VfR Kirn und dem FC Fehrbach sahen die Zuschauer in der ersten Hälfte einen lauen Sommerkick. Dank einer Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt konnten die Kirner Fußballer die Partie gegen den Tabellennachbarn aber noch mit 2:1 (0:0) für sich entscheiden.

In der ersten Hälfte hatten beide Mannschaften wenig Zug zum Tor. Somit ergaben sich nahezu keine Chancen. „Einzig einen Foulelfmeter hätten wir in der 35. Minute bekommen müssen. In meinen ...