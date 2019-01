Die SGE Bad Kreuznach hat sich in der Winterpause der Fußball-Verbandsliga weiter verstärkt: Oliver Rapp, der vor mehr als zehn Jahren schon einmal für die SGE auflief, hat sich der Eintracht angeschlossen. „Er ist ein guter Freund unseres Torwarttrainers Harald Czyzewski, so kam der Kontakt zustande. Oliver wird uns mit seiner Routine sehr helfen“, erklärte Eintracht-Trainer Patrick Krick.

Rapp half zuletzt bei Verbandsliga-Kontrahent RWO Alzey aus, machte in der Vorsaison zwölf Partien. Zudem wurde festgelegt, dass Cenk Ceylan, Abwehrspieler der zweiten Mannschaft, in der zweiten Saisonhälfte fest in ...