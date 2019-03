Unterschiedlich verlief das erste Spiel für den VfR Baumholder nach ihrer Rückkehr vom SC Idar-Oberstein für Torwart Julian Staudt und Innenverteidiger Enrico Willrich. Während Staudt gegen den ASV Winnweiler auf der Bank Platz nahm, stand Willrich in der Startelf, wurde dabei allerdings nicht allzu sehr gefordert. Am heutigen Freitag treffen beide auf den SC Idar-Oberstein II, also jenen Verein, dessen Trikot sie eine Halbserie lang getragen hatten und wo sie hauptsächlich in der Landesligamannschaft zum Einsatz kamen. Staudt lief viermal in der Oberliga auf, Willrich einmal. Gegen den SC Idar II wird Staudt sein Comeback für den VfR feiern. Welche Gefühle beim Treffen mit dem Ex-Verein mitschwingen, das hat uns Innenverteidigerhüne Willrich im Interview verraten.

Lieber Enrico Willrich, wie besonders ist das Spiel gegen den SC Idar II für Sie? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es wäre kein besonderes Spiel. Ich spiele gegen einige ...

Lesezeit für diesen Artikel (347 Wörter): 1 Minute, 30 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.