Zwölf Punkte Rückstand auf den zweiten Platz, 16 Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Das klingt nach Niemandsland. Was geht also noch in dieser Saison für die Verbandsliga-Fußballer des SV Alemannia Waldalgesheim? „Wir wollen gut reinfinden in die zweite Saisonhälfte, im besten Fall eine Serie starten, und dann mal sehen, was uns die anderen, allen voran der Zweite FV Dudenhofen, noch anbieten“, nennt SVA-Trainer Aydin Ay seine Zielsetzung für die ausstehenden 13 Spiele. Partie Nummer eins steigt am Samstag um 16.30 Uhr an der Waldstraße gegen den SC Hauenstein.

Der langjährige Oberligist ist Schlusslicht der Verbandsliga, hat nach 17 Partien gerade einmal vier Zählerchen auf seinem Konto. „Der erste Spieltag ist der erste Spieltag. Da kann alles passieren. Es ...

