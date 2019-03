Der SV Bundenbach II hat das Spitzenspiel in der C-Klasse Birkenfeld Ost gegen den ASV Langweiler/Merzweiler II gewonnen. Allerdings sind die Langweilerer weiter ziemlich unangefochten Zweiter. Mit Siebenmeilenstiefeln strebt weiter der FC Rhaunen der Meisterschaft entgegen. In Göttschied feierte das Team seinen 18. Sieg im 18. Spiel. Zum Torschützen des Tages schwang sich Jens Nowrot von der Spvgg Wildenburg II auf. Beim 10:0 gegen den tapferen TuS Becherbach II traf der Wildenburger Angreifer fünfmal und bastelte dabei in Hälfte zwei einen lupenreinen Hattrick zusammen. In der C-Klasse Birkenfeld Mitte hat die zweite Mannschaft der SG Idarwald mit einem mühevollen 1:0-Sieg gegen den Vorletzten, die SG Rötsweiler II, ihre Tabellenführung behauptet.In der West-Staffel haben derweil die Spitzenteams, SG Niederhambach/Schwollen II, SG Hoppstädten-Weiersbach II und SV Wilzenberg-Hußweiler ungefährdete Siege eingefahren.

C-Klasse Birkenfeld Ost SV Bundenbach II - ASV Langweiler-Merzweiler II 3:2 (1:1). Tore: 1:0 Maximilian Bärtges (16.), 1:1 Mark Heser (30.), 2:1 Tobias Hexamer (FE/ 60.), 3:1 Florian Weber (65.), 3:2 ...

Lesezeit für diesen Artikel (277 Wörter): 1 Minute, 12 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.