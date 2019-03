In der C-Klasse Birkenfeld West stand das Derby zwischen dem SV Wilzenberg-Hußweiler und dem TuS Niederbrombach auf dem Programm. Im ersten Abschnitt lieferten sich die beiden Teams ein rassiges Duell. Nach einer Ecke köpfte Arbi Queslati die Gastgeber in Führung (14.). Doch nur fünf Minuten später schlief die Wilzenberger Abwehr und der TuS glich aus. In Durchgang zwei litt die Partie unter einem starken Regenguss. „Das war nur noch eine Rutschpartie“, urteilte Mathias Weber, der Wilzenberger Abteilungsleiter, ehe er feststellte: „Es gab kaum noch Chancen und es wäre kein Sieger verdient gewesen. Wegen einer Unsportlichkeit kassierte Niederbrombachs Akteur Chris Thiesen noch die Rote Karte (73.).

In der Ost-Staffel setzte der FC Rhaunen durch ein 4:0 gegen den SV Bundenbach II seine Siegesserie fort und festigte Platz eins. C-Klasse Birkenfeld West SG Berglangenbach/Ruschberg II - FC Achtelsbach 3:5 ...

Lesezeit für diesen Artikel (266 Wörter): 1 Minute, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.