Die beiden gestern Abend angesetzten Bezirksliga-Spiele wurden aus Witterungsgründen abgesetzt. „Keiner konnte sagen, wie sich der starke Wind entwickelt. Deshalb haben wir die Partie als Vorsichtsmaßnahme in Absprache mit dem Staffelleiter abgesagt. Uns steckt allen noch der Bruch des Flutlichtmasts in Waldböckelheim in den Knochen“, erklärte Markus Rehbein, der Trainer des TuS Hackenheim, der gegen den Bollenbacher SV spielen sollte. Beide Vereine einigten sich auf den 27. März als Nachholtermin. Beim Duell FC Hohl Idar-Oberstein gegen TuS Mörschied sperrte die Stadt den Sportplatz. In Waldböckelheim hat die Gemeinde übrigens schnell reagiert und gestern einen noch stehenden Masten abgebaut, damit ein unkontrollierter Absturz wie am Sonntag – wir berichteten – verhindert wird. olp

Winzenheimer melden zweite Mannschaft abFußball. Die C-Klasse Bad Kreuznach 2 verliert ein Team: Der TuS Winzenheim hat seine zweite Mannschaft abgemeldet. Alle bisherigen Spiele werden aus der Wertung genommen, die ...

Lesezeit für diesen Artikel (328 Wörter): 1 Minute, 25 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.