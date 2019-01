Nein, damit hatten sie bei der SG Eintracht Bad Kreuznach II nicht gerechnet. Die 2:3-Heimniederlage gegen den FC Brücken war für den Fünften der Fußball-Bezirksliga keineswegs eingeplant gewesen. „Das kam für uns unerwartet. Doch jede Mannschaft hat pro Saison ein, zwei Spiele, in denen so etwas passiert“, sagt Ercan Ürün. Die Aufstiegsränge hat der SGE-Coach noch nicht aus den Augen verloren: „Wir haben unter der Woche viele Einzelgespräche geführt. Natürlich ist noch nicht alles vorbei. Wir wollen nicht klagen, sondern nach vorne schauen und uns zusammenreißen.“ Die Bad Kreuznacher haben derzeit drei Punkte Rückstand auf den Zweiten, den TuS Hackenheim, und zudem ein Spiel mehr bestritten. Ürün geht ambitioniert mit dieser Ausgangslage um: „Wir haben noch zwölf Spiele, es sind also 36 Zähler zu vergeben. Das habe ich auch so angesprochen. Die Mannschaft war über die Niederlage gegen Brücken mindestens genauso enttäuscht wie ich. Das hat man im Training gemerkt.“

Diese Trotzreaktion soll sich auch im nächsten Spiel äußern. Am Sonntag muss die SGE bei der SG Schmittweiler/Callbach/Reiffelbach/Roth bestehen. „Das wird eine ebenso schwere Begegnung wie gegen Brücken. In der ...

Lesezeit für diesen Artikel (591 Wörter): 2 Minuten, 34 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.