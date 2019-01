Die englische Woche in der Bezirksliga wird am heutigen Dienstag (19.30 Uhr) im Stadion Salinental eröffnet. Schlusslicht Karadeniz Bad Kreuznach erwartet dabei den FC Brücken, der als Tabellendritter favorisiert ist. Allerdings zeigt die Formkurve der Bad Kreuznacher seit Wochen nach oben, und die gut gestarteten Brückener warten seit zwei Partien auf einen Dreier. Vielleicht ist also eine Überraschung möglich. Weitere Vorschauen auf die Spiele in dieser Woche folgen. olp

Zimmermann legt zu und wird Fünfter Leichtathletik. Bei den Rheinland-Meisterschaften im Straßenlauf in Niederfischbach (Westerwald) belegte Peter Zimmermann vom VfL Bad Kreuznach in der stark besetzten Altersklasse M65 den fünften ...

