Der SV Türkgücü Ippesheim hat den vermutlich stärksten Einzelspieler der Fußball-Bezirksliga in seinen Reihen. Gürkan Satici, der zuvor in der Oberliga- und Verbandsliga auf Torejagd gegangen war, macht die Abwehrreihen regelmäßig unsicher. Doch die Ippesheimer haben noch einiges mehr zu bieten und sich nach einer wechselhaften ersten Halbserie im gesicherten Mittelfeld platziert. Der SV Türkgücü bildet den Abschluss unseres großen Bezirksliga-Checks, ehe die Runde am Sonntag auf dem grünen Rasen fortgesetzt wird.

Das lief gut: Den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft hebt Gökhan Bariskan, der Abteilungsleiter der Ippesheimer, hervor. Er zeigte sich vor allem zum Auftakt der Runde, als es alles andere als ...

Lesezeit für diesen Artikel (866 Wörter): 3 Minuten, 45 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.