Es war der Aufreger des Fußball-Wochenendes: die Beeinträchtigungen durch Sturmtief Eberhard. Auf nahezu jedem Sportplatz gab es Probleme. In Waldböckelheim krachte während des Bezirksliga-Spiels gegen den TSV Langenlonsheim/Laubenheim sogar ein Flutlichtmast um. Der leuchtet normalerweise den Hartplatz oberhalb des Rasens aus und fiel auf den Hang, auf dem die Zuschauer stehen. „Die Freundin eines TSV-Spielers hatte großes Glück. Sie saß mit ihrem Hund nur wenige Meter neben der Stelle, an der der Mast auf den Boden stürzte“, schilderte ein Augenzeuge. „Wir haben sofort den Strom abgeschaltet und die Zuschauer, die in der Nähe des zweiten Masts standen, aufgefordert, wegzugehen“, berichtete TuS-Abteilungsleiter Arno Goldschmidt von den Sofortmaßnahmen. Er ergänzte: „Die Gemeinde wird den zweiten Mast in dieser Woche abreißen, damit so etwas nicht noch mal passiert.“

Viele Fußballer, Trainer und Zuschauer fragen sich, ob es nicht besser gewesen wäre, den Spieltag komplett abzusagen. „Das war kein Thema im Kreisausschuss“, sagte Thomas Dubravsky. Der Kreisvorsitzende ergänzte: „Es ...

