Der FC Hohl Idar-Oberstein ist so etwas wie das gallische Dorf des Kreisfußballs – einfach unbeugsam. Diesen Verein scheint nichts erschüttern zu können. Er verkraftet Geringschätzung und Anfeindungen, Höhenflüge und Abstürze. 2014 stieg der Klub aus der Bezirksliga ab und wurde in die B-Klasse durchgereicht – nur um stärker als zuvor zurückzukehren und nach dem A-Klasse-Titel 2018 wieder Bezirksligist zu sein. Der FC Hohl ist tatsächlich unbeugsam, wahrscheinlich, weil tabellarische Ausschläge nichts an den handelnden Personen und ihrer Einstellung ändern.

Anders als bei den allermeisten Vereinen herrscht beim FC Hohl tatsächlich Kontinuität. Hans-Joachim Seithel ist seit bald 30 Jahren Trainer dort. Er hat alles erlebt, Meisterschaften gefeiert und Abstiege moderiert. ...

Lesezeit für diesen Artikel (1016 Wörter): 4 Minuten, 25 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.