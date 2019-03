Der FC Hohl Idar-Oberstein hat das Kreis-Derby in der Fußball-Bezirksliga gegen den TuS Mörschied auf der heimischen Finsterheck mit 2:1 (1:0) zu seinen Gunsten entschieden. Damit darf die Mannschaft von Trainer Hans-Joachim Seithel ein Stück mehr auf den Klassenverbleib hoffen. Die Rote Laterne haben die Hohler, die nun 17 Punkte auf ihrem Konto haben, jedenfalls an Karadeniz Bad Kreuznach weitergereicht. Für den TuS Mörschied wird es dagegen immer enger. Noch steht das Team von Trainer Martin Dawitschek mit seinen 22 Punkten aber knapp über dem Strich. Allerdings sind nach der Niederlage gegen den FC Hohl der Viertletzte (TSV Langenlonsheim; 20 Punkte) und der Drittletzte (TuS Waldböckelheim; 19 Punkte) in Schlagdistanz geblieben.

„Wir haben verdient gewonnen. Wir waren laufstark, haben uns taktisch sehr stark verhalten und haben den Gegner immer wieder zu Fehlern gezwungen“, sagte Seithel. Fast eine ganze Halbzeit lang war das ...

Lesezeit für diesen Artikel (419 Wörter): 1 Minute, 49 Sekunden

