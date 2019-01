Die Entscheidung des Verbandsgerichts, die Berufung der SG Eintracht Bad Kreuznach II gegen die Umwertung ihrer Spiele abzulehnen (wir berichteten), hat bei den betroffenen Vereinen der Fußball-Bezirksliga unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Zur Erklärung: Die Eintracht hatte beim FC Brücken mit 1:0 gewonnen und bei Türkgücü Ippesheim 1:1 gespielt, in diesen Partien aber in Ismael Mamo einen Spieler eingesetzt, dessen Passunterlagen nicht vollständig waren. Die Begegnungen wurden in Siege für Brücken und Ippesheim umgewandelt.

„Wir sind, ehrlich gesagt, geschockt“, sagt Ercan Ürün. Der SGE-Trainer legt nach: „Dass so etwas vorkommt, hätten wir nicht gedacht. Es hat Beweise gegeben, dass der Spieler nicht gespielt hat. ...

Lesezeit für diesen Artikel (496 Wörter): 2 Minuten, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.