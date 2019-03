Der TuS Veitsrodt belegt in der Fußball-B-Klasse West den drittletzten Platz. Wenn es dabei bliebe, wäre das für den Klassenverbleib vielleicht ausreichend. Doch Björn Rüßler weiß, dass noch ein weiter Weg vor seiner Mannschaft liegt. „Uns ist bewusst, dass wir gegen den Abstieg spielen und es bis zum Saisonende spannend bleibt“, sagt der TuS-Spielertrainer. Die Spvgg Nahbollenbach II sitzt seinem Team mit nur einem Punkt Rückstand im Nacken, auch wenn sie schon ein Spiel mehr ausgetragen hat. Doch auch der Abstand zu den oberen Tabellennachbarn ist minimal. „Man kann aber nicht mit Gewissheit sagen, dass wir gegen die direkten Konkurrenten gewinnen“, wendet Rüßler ein. Da täte der ein oder andere Bonuspunkt gegen einen Gegner aus anderen Tabellenregionen gut. Am Sonntag besteht die Chance darauf. Um 15 Uhr ist der SV Heimbach, der Dritte, in Veitsrodt zu Gast.

„Es ist nicht verboten, gegen Mannschaften zu gewinnen, gegen die wir in der Hinrunde verloren haben“, hat Rüßler seinen Spielern eingebläut. Doch er weiß, dass eine Revanche für das 0:4 ...

Lesezeit für diesen Artikel (282 Wörter): 1 Minute, 13 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

E-Paper + Rhein-Zeitung.de 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.