In der Tabelle der Fußball-A-Klasse trennen 20 Punkte den TuS Tiefenstein und die SG Kirschweiler/Hettenrodt, doch geografisch liegen die Kontrahenten dicht beieinander. „Für uns ist es das Derby schlechthin“, sagt SG-Spielertrainer Michael Lorenz vor dem Auftritt am Sonntag, 15 Uhr, in Tiefenstein. „Das wird mit Sicherheit eine enge Kiste.“ Sein Bruder Timmy ergänzt: „Ein Derby ist immer etwas Schönes.“ Er ist in gleicher Funktion beim TuS im Amt. Zum direkten Bruderduell wird es am Sonntag allerdings nicht kommen. Michael ist an diesem Tag verhindert. „Gedanklich bin ich aber auf dem Sportplatz“, sagt der SG-Spielertrainer. „Ich stehe unter besonderer Anspannung und werde ständig aufs Handy schauen, was die Jungs so tickern.“

Sportlich lastet auf den Gästen der größere Druck. Als Zweiter stehen sie in der dicht gedrängten Spitzengruppe, die mindestes fünf Mannschaften umfasst. Drei Punkte liegen die Kirschweilerer hinter Tabellenführer SV ...

