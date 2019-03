Die SG Fürfeld/Neu-Bamberg übertrifft bisher alle Erwartungen in dieser Saison. Nach 18 Spielen stehen die Kombinierten mit 31 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Besonders die Heimstärke – vor eigenem Publikum ist die SG noch ungeschlagen – und die Punkteausbeute direkt vor der Winterpause waren beachtlich. Seit dem Wechsel auf den Hartplatz in Neu-Bamberg blieben die Mannen von SG-Trainer Günter Nessel in sieben Spielen ungeschlagen und sammelten 13 Punkte. Das Husarenstück gelang den Fürfeldern im letzten Spiel vor der Winterpause gegen die TSG Planig. Dabei siegte die SG überraschend mit 1:0 und stellte dem Primus der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach im Aufstiegsrennen ein Bein.

Die Wintervorbereitung beurteilt Nessel jedoch kritisch: „Die dreimonatige Pause war sehr lang. Da ist es schwierig, alle Jungs am Ball zu halten. In der entscheidenden Phase kommt dann zusätzlich die ...

Lesezeit für diesen Artikel (647 Wörter): 2 Minuten, 48 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.