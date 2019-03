Die Fußball-A-Junioren der JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach sind mit einer Niederlage ins Fußballjahr 2019 gestartet. Zwei späte Gegentreffer besiegelten die 0:2-Schlappe gegen den SV Gonsenheim. Mostafa El-Haiwan, der in der Winterpause von den Männern der SG Eintracht Bad Kreuznach zurück zum SV gewechselt war, erzielte in der 83. Minute den Führungstreffer. Keanu Engel besorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum Endstand. „Mit der Leistung meiner Jungs bin ich mehr als zufrieden“, erklärte JSG-Coach Marco Reich und ergänzte: „In den ersten 40 Minuten haben wir unsere beste Saisonleistung gezeigt und müssen eigentlich in Führung gehen. Einen Punkt hätten wir uns mindestens verdient.“ Fünf Minuten vor der Pause rettete der SV-Torhüter vor Marc Moritz. Bei der Rettungsaktion verletzte sich Moritz schwer und musste mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. „Die Partie war lange unterbrochen. Zunächst sind wir von einem Beinbruch ausgegangen. Dies hat sich zum Glück nicht bestätigt, aber die Bänder werden verletzt sein“, sagte Reich und fügte an: „Bei so einer Verletzung macht es keinen Spaß mehr weiterzuspielen, wenn einer deiner Jungs da liegt und extreme Schmerzen hat. “ jöz

JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach: Braun – Rech, Hübner, Kartal, Petrosyan – Hill, Arend, Protzel, Wolf (80. Bergsträßer) – Moritz (40. Rübel), El-Saleh.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.