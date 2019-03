Mit dem Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga, der SV Elversberg, bekommen es die A-Junioren der JSG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach am heutigen Samstag um 17.30 Uhr auf dem Meisenheimer Kunstrasenplatz zu tun. „Für mich sind die Elversberger mit Abstand die beste Mannschaft der Liga“, lobt JSG-Übungsleiter Marco Reich und ergänzt: „Im Hinspiel haben wir 0:3 verloren.“ Gegen den besten Angriff der Staffel, der bereits 64 Treffer bei nur 19 Gegentoren erzielt hat, wird die Reich-Elf auch defensiver als gewohnt agieren. „Wir wollen aus einer sicheren Abwehr heraus spielen, und dann über Konter zum Erfolg kommen, und so die drei Zähler in Meisenheim behalten“, erklärt Reich und fügt an: „Mir steht der gleiche Kader wie in der Vorwoche zur Verfügung.

Die Jungs sind alle gut drauf.“ Ein Überraschungserfolg würde den Meisenheimern im Abstiegskampf gut zu Gesicht stehen. Aktuell rangieren die JSGler auf dem vorletzten Rang, mit einem Sieg gegen den ...

