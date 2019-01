Die C-Jugend des SV Diez-Freiendiez hat sich den Sieg bei der Futsal-Kreismeisterschaft gesichert. Im Finale gegen den TuS Nassau setzten sich die Diezer souverän mit 4:0 durch. In der bevorstehenden Rheinlandmeisterschaft werden beide Mannschaften den Kreis Rhein-Lahn vertreten. Bereits in der Vorrundengruppe B waren die Teams aufeinander getroffen. Dort hatte der SV mit 1:0 die Oberhand behalten. Die Nassauer wurden somit Zweiter und kamen durch ein 4:0 in der Zwischenrunde gegen die JSG Bornich ins Endspiel. Beide Seiten hatten in ihrer Gruppe davon profitiert, dass der VfL Bad Ems nicht angetreten war und die Partien des VfL somit jeweils mit 2:0 und drei Punkten für den Gegner gewertet wurden. Der SV bezwang in der K.o.-Runde die JSG Osterspai mit 2:1, ehe er schließlich im Finale groß auftrumpfte. Über den Sieg freuten sich (hinten von links) Trainer Markus Dirks, Rafael Busch, Julian Edelhoff, Daimon Kaufmann, Enrique Ordonez, Robin Rathgeber, Harun Ramadanorski-Belgic, Max Kuhn, Alex Schneider, Trainer Julius Angstmann, (vorne von links) Jakob Siebeneicher und Bastian Schubert.

C-Jugend-Kreismeisterschaft:FinaleTuS Nassau - SV Diez-Freiendiez 0:4Spiel um Platz 3JSG Bornich - JSG Osterspai 1:0Spiel um Platz 5JSG Birlenbach - JSG Katzenelnbogen I 1:0 Foto: Veranstalter

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.