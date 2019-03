Bitterer Start in die Restserie für die A-Junioren der Eisbachtaler Sportfreunde: Trotz guter Leistung verlor der Tabellenletzte der Fußball-Regionalliga sein Auswärtsspiel bei der TuS Koblenz mit 2:3 (2:2).

Besonders in den ersten 45 Minuten wussten die Gäste zu überzeugen. „Wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt und waren von Anfang an gut in der Partie“, betonte Sportfreunde-Trainer Ralf ...